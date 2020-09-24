Юлиан Дракслер получил два предложения от топ-клубов РПЛ

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Юлиан Дракслер получил два предложения от топ-клубов РПЛ

"Зенит" и "Краснодар" ведут борьбу за полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает журналист Нобель Арустамян.

Оба топ-клуба РПЛ хотят усилиться звёздным немцем в преддверии группового этапа Лиги Чемпионов, куда "быкам" ещё предстоит попасть.

По данным источника, на сегодняшний день намного дальше в переговорах по трансферу 27-летнего футболиста продвинулся "Зенит".

Дракслер выступает за ПСЖ с января 2017 года, сыграл 143 матча, забил 21 гол и сделал 32 ассиста. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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