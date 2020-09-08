Юлиан Дракслер получил предложение из АПЛ

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Юлиан Дракслер получил предложение из АПЛ

"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Юлиану Дракслеру, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Впрочем, сам игрок пока не заинтересован в переходе в "Лидс". ПСЖ готов продать Дракслера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

26-летний Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года, провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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