Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"
Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал, что он ответил отказом на предложение возглавить мадридский "Реал" в 2018 году.
"У меня было предложение от "Реала", но я посчитал, что это будет неправильный шаг. Мы договорились пообщаться в будущем, если "Реал" будет искать тренера, а я буду свободен", - приводит слова Нагельсманна Marca.
Напомним, что в 2018 году "Реал" покинул Зинедин Зидан, а вместо него клуб возглавил Хулен Лопетеги. Через несколько месяцев Зидан вновь возглавил королевский клуб.
В нынешнем сезоне "РБ Лейпциг" под руководством Нагельсманна занял третье место в чемпионате Германии, а в Лиге Чемпионов дошел до четвертьфинала, где сыграет с "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
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