Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"

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Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал, что он ответил отказом на предложение возглавить мадридский "Реал" в 2018 году.

"У меня было предложение от "Реала", но я посчитал, что это будет неправильный шаг. Мы договорились пообщаться в будущем, если "Реал" будет искать тренера, а я буду свободен", - приводит слова Нагельсманна Marca.

Напомним, что в 2018 году "Реал" покинул Зинедин Зидан, а вместо него клуб возглавил Хулен Лопетеги. Через несколько месяцев Зидан вновь возглавил королевский клуб.

В нынешнем сезоне "РБ Лейпциг" под руководством Нагельсманна занял третье место в чемпионате Германии, а в Лиге Чемпионов дошел до четвертьфинала, где сыграет с "Атлетико".

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Такой бы наставник не помешал Реалу.Ждем в будущем!

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