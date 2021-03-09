Юлиан Нагельсманн: "В футболе происходят безумные вещи, поэтому мы еще можем отыграться"
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн дал комментарии о предстоящем ответном матче с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мои игроки знают, что в футболе уже происходило множество безумных вещей, поэтому разницу в 2 гола еще можно отыграть. Тем более, мы уже делали это. Но нам все же предстоит трудная задача. Это понимаю и я и игроки. Нам необходимо не допустить те ошибки, которые были в первом матче. Мы постараемся сделать все для того, чтобы пройти дальше.
В среду попробуем грамотно сочетать атаку и оборону", - сказал Нагельсманн в интервью официальному сайту УЕФА.
Матч "Ливерпуль" - "Лейпциг" пройдет в среду, 10 марта в Будапеште. Начало матча в 22:45 по московскому времени.
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