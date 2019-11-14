Юморист Мартиросян не смог сделать выбор между Месси и Роналду

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Юморист Мартиросян не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян отказался сравнивать двух лучших футболистов современности - форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В целом я люблю Месси больше, но не умаляю достоинств Роналду и понимаю, что Криштиану великий футболист. Я бы никогда не ставил ни знака равенства, ни других знаков между Криштиану и Месси. Их надо рассматривать отдельно", - сказал Мартиросян.

В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 9 мячей и сделал 5 ассистов.

34-летний Роналду в нынешней кампании записал в свой актив 6 голов и 2 результативные передачи в 14 играх.

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