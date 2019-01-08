"Юнайтед" и "Сити" интересуются лидером "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситипауло дибала

"Юнайтед" и "Сити" интересуются лидером "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в другой клуб, передает Tuttosport.

В аргентинце заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Контракт игрока с "Ювентусом" истекает в 2022 году. Клуб готов отпустить игрока за 90 миллионов фунтов стерлингов.

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