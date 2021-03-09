"Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛ

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедтоттенхэмчелсиливерпуль

"Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛЗавершились все матчи 27-го тур Английской Премьер Лиги. Главным событием стало "манчестерское дерби" в котором "Юнайтед" оказался сильнее "Сити" 2:0, что прервало невероятную победную серию команды Гвардиолы. "Ливерпуль" уступил дома аутсайдеру "Фулхэму" 0:1, потерпев уже 6 домашнее поражение подряд. "Челси" спокойно разобрался с "Эвертоном" 2:0 и вернул себе четвертую строчку в турнирной таблице. Представляем все результаты 27-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Бернли" - "Арсенал" - 1:1
"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон" - 0:2
"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 0:0
"Брайтон" - "Лестер" - 1:2
"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 0:0
"Ливерпуль" - "Фулхэм" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 4:1
"Челси" - "Эвертон" - 2:0
"Вест Хэм" - "Лидс" - 2:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (65), "Манчестер Юнайтед" (54), "Лестер" (53), "Челси" (50), "Вест Хэм" (48), "Эвертон" (46), "Тоттенхэм" (45), "Ливерпуль" (43), "Астон Вилла" (40), "Арсенал" (38), "Лидс" (35), "Вулверхэмптон" (35), "Кристал Пэлас" (34), "Саутгемптон" (33), "Бернли" (30), "Ньюкасл" (27), "Брайтон" (26), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (18), "Шеффилд Юнайтед" (14)

Читайте также: "Ливерпуль" не собирается отправлять Клоппа в отставку | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 марта

Главные новости дня: 8 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов