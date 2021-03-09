"Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛ
Завершились все матчи 27-го тур Английской Премьер Лиги. Главным событием стало "манчестерское дерби" в котором "Юнайтед" оказался сильнее "Сити" 2:0, что прервало невероятную победную серию команды Гвардиолы. "Ливерпуль" уступил дома аутсайдеру "Фулхэму" 0:1, потерпев уже 6 домашнее поражение подряд. "Челси" спокойно разобрался с "Эвертоном" 2:0 и вернул себе четвертую строчку в турнирной таблице. Представляем все результаты 27-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Бернли" - "Арсенал" - 1:1
"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон" - 0:2
"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 0:0
"Брайтон" - "Лестер" - 1:2
"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 0:0
"Ливерпуль" - "Фулхэм" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 4:1
"Челси" - "Эвертон" - 2:0
"Вест Хэм" - "Лидс" - 2:0
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (65), "Манчестер Юнайтед" (54), "Лестер" (53), "Челси" (50), "Вест Хэм" (48), "Эвертон" (46), "Тоттенхэм" (45), "Ливерпуль" (43), "Астон Вилла" (40), "Арсенал" (38), "Лидс" (35), "Вулверхэмптон" (35), "Кристал Пэлас" (34), "Саутгемптон" (33), "Бернли" (30), "Ньюкасл" (27), "Брайтон" (26), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (18), "Шеффилд Юнайтед" (14)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18