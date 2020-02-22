Юнес, которым интересовался "Краснодар", объяснил, почему остался в "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Амин Юнес рассказал, почему решил остаться в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" намерен арендовать игрока, заплатив 1,5 миллиона евро.

"Переговоры с другими командами были. Мной интересовались итальянские и заграничные клубы. Но я не хочу перемен и не хочу переходить в другую команду любой ценой.

Я останусь в "Наполи" и продолжу верить в себя и тренироваться в полную силу, чтобы тренер вновь увидел в моем лице альтернативу", - написал Юнес в твиттере.

Отметим, в последний раз хавбек выходил на поле в декабре 2019 года. За весь сезон он лишь 6 раз играл в Серии А, не отметившись результативными действиями.

А еще: "Краснодар" в контрольном матче уступил "Малаге"| http://soccernews.ru