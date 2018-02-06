Юнес: "Мой трансфер в "Наполи" сорвался, я чувствую себя игроком "Аякса"

Немецкий полузащитник Амин Юнес вернулся в "Аякс" после того, как не состоялся его переход в "Наполи".

"В раздевалке я рассказал партнерам, почему мой трансфер в "Наполи" не состоялся. Произошли некоторые вещи и я вернулся. Произошедшее не имеет отношения к "Аяксу". Теперь я снова здесь и чувствую себя "аяксидом", - приводит слова Юнеса Football Italia.

Напомним, что контракт 24-летнего Юнеса с "Аяксом" истекает летом этого года.

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