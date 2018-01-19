Юнес может перейти в "Сток Сити"

"Сток Сити" хочет купить немецкого полузащитника "Аякса" Амина Юнеса, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Наполи". Его контракт с амстердамцами истекает летом, поэтому "аяксиды" готовы отпустить игрока в январе, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

В этом сезоне 24-летний Юнес провел за "Аякс" 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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