Юнес Намли: "Я очень рад тому, что перешел в "Краснодар", это чудесный клуб"

Сегодня, 22 мая, стало известно, что "Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Намли. В связи с этим футболист рассказал, что думает о новой команде. Об этом сообщает Forza Sports Group.

"Я очень рад тому, что перешел в "Краснодар", это чудесный клуб. В этой команде я буду развиваться и становиться лучше. Это подходящий для меня клуб", - сказал Намли.

Всего за голландский клуб Намли сыграл 72 матча, отметившись 11 голами и 18 результативными передачами.

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