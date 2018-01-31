Юнес не перейдет в "Наполи"

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Юнес не перейдет в "Наполи"

"Аякс" объявил, что полузащитник Амин Юнес не перейдет в "Наполи" этой зимой, сообщает официальный сайт клуба.

"На прошлой неделе Юнес ездил в Италию с разрешения клуба. Но по личным обстоятельствам он решил отказаться от перехода в "Наполи". Сейчас он вернулся в Амстердам и останется в "Аяксе" до конца сезона", - говорится в заявлении "аяксидов".

Напомним, что контракт 24-летнего Юнеса с "Аяксом" истекает через полгода. Игроком также интересуется "Зенит".

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