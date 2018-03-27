Юнес проведёт остаток сезона в дубле "Аякса"
Руководство "Аякса" наказало полузащитника Амина Юнеса, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.
24-летний немец проведёт остаток текущего сезона в дубле за то, что отказался выполнять требования главного тренера команды Эрика тен Хага в игре против "Херенвена".
В этом сезоне Юнес сыграл за "Аякс" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Напомним, что зимой сорвался трансфер хавбека в "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Фейеноорд
|28
|48
|5
|Утрехт
|28
|48
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Зволле
|28
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|28
|39
|9
|Хераклес
|28
|37
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
|33
|13
|Гронинген
|28
|29
|14
|Виллем II
|28
|27
|15
|НАК Бреда
|28
|27
|16
|Спарта Роттердам
|28
|21
|17
|Рода ЮК
|28
|20
|18
|Твенте
|28
|19