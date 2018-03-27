Юнес проведёт остаток сезона в дубле "Аякса"

Руководство "Аякса" наказало полузащитника Амина Юнеса, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

24-летний немец проведёт остаток текущего сезона в дубле за то, что отказался выполнять требования главного тренера команды Эрика тен Хага в игре против "Херенвена".

В этом сезоне Юнес сыграл за "Аякс" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Напомним, что зимой сорвался трансфер хавбека в "Наполи".

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