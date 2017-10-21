Юнес: "Три именитых клуба из Германии и Италии готовы были купить меня за большие деньги"

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Юнес: "Три именитых клуба из Германии и Италии готовы были купить меня за большие деньги"

Форвард "Аякса" Амин Юнес заявил, что летом мог оказаться в другом клубе.

"Три именитых клуба из Германии и Италии готовы были купить меня за большие деньги. Этот трансфер увеличил бы мои шансы на попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2018, но "Аякс" не захотел меня продавать.

На протяжении двух лет я отдавал всего себя "Аяксу" как на поле, так и за его пределами. Почему они позволили Дэвинсону Санчесу перейти в "Тоттенхэм", а мой трансфер заблокировали? Они даже не обсуждали со мной этот вопрос" - приводит слова Юнеса De Telegraaf.

В текущем сезоне Юнес провел 11 матчей, отметился 2 голами и 2 ассистами.

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