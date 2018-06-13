Юнгберг назначен тренером молодёжной команды "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о назначении Фредрика Юнгберга на пост главного тренера молодёжной команды (U-23).

41-летний шведский специалист приступит к своим обязанностям с июля.

Напомним, что последним местом работы Юнгберга был "Вольфсбург", в тренерский штаб которого он входил в прошлом сезоне.

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