Юнгберг - о своём назначении: "Сделаю всё, чтобы люди снова улыбались"

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг прокомментировал своё назначение.

Напомним, что шведу доверили основную команду "канониров" сегодня после отставки Унаи Эмери.

"Сколько бы мне ни пришлось руководить "Арсеналом", я сделаю всё, чтобы люди снова улыбались. У нас впереди несколько непростых недель, и команда нуждается в поддержке. Приступим!" - написал Юнгберг в твиттере.

По итогам 13 туров "Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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