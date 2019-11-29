Юнгберг - о своём назначении: "Сделаю всё, чтобы люди снова улыбались"
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг прокомментировал своё назначение.
Напомним, что шведу доверили основную команду "канониров" сегодня после отставки Унаи Эмери.
"Сколько бы мне ни пришлось руководить "Арсеналом", я сделаю всё, чтобы люди снова улыбались. У нас впереди несколько непростых недель, и команда нуждается в поддержке. Приступим!" - написал Юнгберг в твиттере.
По итогам 13 туров "Арсенал" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери. | http://soccernews.ru
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Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8