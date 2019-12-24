Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"

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Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"

Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что Фредрик Юнгберг останется в штабе команды.

"Мы говорили с Фредди после матча. Я рассказал ему о своих идеях и хотел узнать, что он думает по поводу продолжения работы здесь.

Мы решили, что ему лучше остаться в "Арсенале". Он знаком с футболистами и историей клуба. Мы начнем новую главу, с новыми идеями и мыслями. Юнгберг произвел очень хорошее впечатление и готов помочь", - сказал Артета.

Напомним, после того, как Унаи Эмери был отправлен в отставку, Юнгберг исполнял обязанности главного тренера "канониров".

"Арсенал" после 18 туров АПЛ занимает 11 место в турнирной таблице.

А еще: Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"| http://soccernews.ru
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