Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"

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Юнгберг поделился мнением о матче АПЛ с "Эвертоном"

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура АПЛ с "Эвертоном".

"Я был очень счастлив. Сегодня на поле вышла молодая команда, поэтому я хотел дать им шанс и получить энергию. Мы больше владели мячом и создавали моменты. "Эвертон" выглядел подавленным. Я думал мы сможем выиграть благодаря этим моментам", - цитирует Юнберга ВВС.

Напомним, после отставки Унаи Эмери из "Арсенала" Юнберг тренировал "канониров". Завтра, 22 декабря, клуб возглавит Микель Артета.

"Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ.

А еще: "Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей| http://soccernews.ru
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