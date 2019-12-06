Юнгберг прокомментировал очередное поражение от "Брайтона"

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенал" Фредрик Юнгберг рассказал, что думает об очередном поражении команды в матче 15-го тура АПЛ с "Брайтоном" (1:2). Об этом сообщает ВВС.

Ранее стало известно, что "Арсенал" показал худшую серию поражений за 42 года.

"Было сложно. Мы не показали себя в первом тайме, не хотели играть и работать. Так нельзя начинать матчи. В перерыве мы поговорили и начали лучше играть, однако нам не хватало уверенности.

Мы в сложной ситуации - не выиграли много матчей, и уверенность в себе снизилась. Я должен заставить футболистов быть агрессивнее и энергичнее", - сказал Юнгберг.

Напомним, 29 ноября наставник "Арсенала" Унаи Эмери был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности стал его помощник Фредерик Юнгберг.

С 19 баллами "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

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