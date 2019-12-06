Юнгберг прокомментировал очередное поражение от "Брайтона"
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенал" Фредрик Юнгберг рассказал, что думает об очередном поражении команды в матче 15-го тура АПЛ с "Брайтоном" (1:2). Об этом сообщает ВВС.
Ранее стало известно, что "Арсенал" показал худшую серию поражений за 42 года.
"Было сложно. Мы не показали себя в первом тайме, не хотели играть и работать. Так нельзя начинать матчи. В перерыве мы поговорили и начали лучше играть, однако нам не хватало уверенности.
Мы в сложной ситуации - не выиграли много матчей, и уверенность в себе снизилась. Я должен заставить футболистов быть агрессивнее и энергичнее", - сказал Юнгберг.
Напомним, 29 ноября наставник "Арсенала" Унаи Эмери был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности стал его помощник Фредерик Юнгберг.
С 19 баллами "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: "Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8