Юнгберг прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг подвёл итоги матча 16-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

Напомним, что "канониры" одержали волевую победу со счётом 3:1, тем самым прервав безвыигрышную серию из девяти поединков.

"Я очень рад за игроков. Эта победа очень важна для них. В последнее время они играли под невероятным давлением. Футболисты должны были поверить в себя. Конечно, первые 60 минут мы выглядели не лучшим образом, могли действовать быстрее. Но во втором тайме я чувствовал, как соперник устал, а наши пасы становились всё точнее. Мы сыграли здорово", - цитирует Юнгберга Sky Sports.

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