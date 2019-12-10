Юнгберг прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Фредди Юнгберг подвёл итоги матча 16-го тура АПЛ против "Вест Хэма".
Напомним, что "канониры" одержали волевую победу со счётом 3:1, тем самым прервав безвыигрышную серию из девяти поединков.
"Я очень рад за игроков. Эта победа очень важна для них. В последнее время они играли под невероятным давлением. Футболисты должны были поверить в себя. Конечно, первые 60 минут мы выглядели не лучшим образом, могли действовать быстрее. Но во втором тайме я чувствовал, как соперник устал, а наши пасы становились всё точнее. Мы сыграли здорово", - цитирует Юнгберга Sky Sports.
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|О
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|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
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|17
|Астон Вилла
|16
|15
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|Саутгемптон
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