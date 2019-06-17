Юнгберг стал ассистентом Эмери в "Арсенале"

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Юнгберг стал ассистентом Эмери в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенала" Фредди Юнгберг пополнил тренерский штаб Унаи Эмери.

Как сообщает сайт клуба, Юнгберг стал ассистентом Эмери. Кроме того, Юнгбергу поручена работа с молодыми футболистами первой команды "канониров". Ранее он тренировал молодежку "Арсенала" U-23.

Юнгберг выступал за "Арсенал" с 1998 по 2007 год и выиграл с клубом шесть трофеев.

В минувшем сезоне "Арсенал" финишировал в АПЛ на пятом месте.

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