Юнгберг станет ассистентом Эмери в "Арсенале"

Фредди Юнгберг в ближайшее время войдёт в тренерский штаб лондонского "Арсенала", сообщает BBC.

По сведениям издания, 42-летний швед станет ассистентом наставника "канониров" Унаи Эмери.

Напомним, что ранее Юнгберг работал в молодёжных командах "Арсенала".

Будучи футболистом, он выступал за "пушкарей" с 1998 по 2007 год, сыграл 325 матчей, забил 71 гол и сделал 35 ассистов.

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