Юниор, купленный за огромную сумму, начал тренироваться с "Реалом"

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Юниор, купленный за огромную сумму, начал тренироваться с "Реалом"

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор приступил к тренировкам с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прибыл в Мадрид несколько дней назад и сегодня провел с клубом первое занятие.

Напомним, что "Реал" купил 18-летнего Винисиуса год назад за 45 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард сыграл за "Фламенго" 17 матчей и забил 6 голов.

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