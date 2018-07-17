Юниор, купленный за огромную сумму, начал тренироваться с "Реалом"

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор приступил к тренировкам с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прибыл в Мадрид несколько дней назад и сегодня провел с клубом первое занятие.

Напомним, что "Реал" купил 18-летнего Винисиуса год назад за 45 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард сыграл за "Фламенго" 17 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Бэйл принял окончательное решение о своей дальнейшей карьере. | http://soccernews.ru