Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

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Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавирусаОфициальный Telegram-канал "Локомотива" сообщает, что сегодня, 17 февраля, УЕФА предупредила все клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/2021.

Как следует из письма исполнительного комитета УЕФА, причиной отмены стала ситуация с коронавирусом в Европе, которая не позволяет безопасно проводить соревнования. Также говорится о трудностях в логистике для участников. Пример взрослых еврокубков говорит о том, что матчи могут переноситься даже в другие страны. 

Для российских клубов это значит, что будут отменены матчи между молодежными командами "Локомотива" и "Ференцвароша", "Зенита" и "Ренна", а также "Аякса" и "Краснодара".

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