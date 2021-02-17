Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

Официальный Telegram-канал "Локомотива" сообщает, что сегодня, 17 февраля, УЕФА предупредила все клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/2021.

Как следует из письма исполнительного комитета УЕФА, причиной отмены стала ситуация с коронавирусом в Европе, которая не позволяет безопасно проводить соревнования. Также говорится о трудностях в логистике для участников. Пример взрослых еврокубков говорит о том, что матчи могут переноситься даже в другие страны.