Юношеская Лига УЕФА: "Реал" и "Зальцбург" вышли в полуфинал
В рамках 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА "РБ Зальцбург" одолел "Лион", а "Реал" разгромил "Интер".
Таким образом, мадридский и австрийский клуб сыграют между собой в полуфинале. Напомним, что вторую путевку в финал разыграют "Бенфика" и "Аякс". Оба полуфинала пройдут 22 августа.
"Интер" - "Реал" 0:3
Голы: Парк, 64 - 0:1, Гутьеррес, 76 - 0:2, Моранте, 83 - 0:3
"РБ Зальцбург" - "Лион" 4:3
Голы: Сумаре, 30 - 0:1, Око, 39 - 1:1, Адаму, 45 - 2:1, Адаму, 54 - 3:1, Адаму, 55 - 4:1, да Силва, 71 - 4:2, Висса, 78 - 4:3
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