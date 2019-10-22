Юношеская Лига УЕФА: "Тоттенхэм" забил девять голов сербам, "Манчестер Сити" и ПСЖ сенсационно проиграли

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Юношеская Лига УЕФА: "Тоттенхэм" забил девять голов сербам, "Манчестер Сити" и ПСЖ сенсационно проиграли

Завершились несколько матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить победу "Тоттенхэма" над "Црвеной Звездой" со счетом 9:2. Также стоит выделить неожиданное поражение "Манчестер Сити" в домашнем матче с "Аталантой".

"Брюгге" Бельгия - ПСЖ Франция - 2:0 (1:0)
Голы: Алтерман, 25 - 1:0, Очинг, 67 - 2:0

"Тоттенхэм" Англия - "Црвена Звезда" Сербия - 9:2 (3:1)
Голы: Беннетт, 3 - 1:0, Пэррот, 30 - 2:0, Пэррот, 32 - 3:0, Бурмаз, 43 - 3:1, Робсон, 49 - 4:1, Патнович, 50 - 4:2, Пэррот, 75 (с пенальти) - 5:2, Этете, 82 - 6:2, Пэррот, 86 - 7:2, Уайт, 90+1 - 8:2, Магома, 90+3 - 9:2

"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Поведа, 12 - 1:0, Гисланди, 24 - 1:1, Пикколи, 49 - 1:2, Траоре, 78 - 1:3

"Галатасарай" - "Реал" - 0:1 (0:0)
Гол: Рамон, 89 - 0:1

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