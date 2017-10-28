Юношеская сборная Англии, уступая со счетом 0:2, разгромила Испанию и стала чемпионом мира

Теги англия до 17 летиспания до 17 лет

Юношеская сборная Англии, уступая со счетом 0:2, разгромила Испанию и стала чемпионом мираВ финальном матче юношеского Чемпионата Мира, который проходил в Индии, сборная Англии разгромила команду Испании.

Англия U-17 - Испания U-17 - 5:2

Голы: Гомес, 10 - 0:1, Гомес, 31 - 0:2, Брюстер, 44 - 1:2, Гиббс-Уайт, 58 - 2:2, Фоден, 69 - 3:2, Гуехи, 84 - 4:2, Фоден, 88 - 5:2.

Напомним, бронзовым призером юношеского ЧМ стали бразильцы. | soccernews.ru

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