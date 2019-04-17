Юношеская сборная России лишилась главного тренера
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт РФС.
"Российский футбольный союз благодарит Андрея Гордеева за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении союза.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Гордеев возглавлял национальную команду U-19 с 1 июня 2017 года.
Под руководством 44-летнего специалиста российские юноши не смогли пробиться в финальную часть Евро-2019.
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|Команда
|М
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|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
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|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
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|Спартак Москва
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|6
|Ростов
|23
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|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
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|Рубин
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|Ахмат
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|23
|27
|12
|Урал
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|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
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|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13