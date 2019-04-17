Юношеская сборная России лишилась главного тренера

Теги россияандрей гордеев

Юношеская сборная России лишилась главного тренера

Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт РФС.

"Российский футбольный союз благодарит Андрея Гордеева за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении союза.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Гордеев возглавлял национальную команду U-19 с 1 июня 2017 года. 

Под руководством 44-летнего специалиста российские юноши не смогли пробиться в финальную часть Евро-2019.

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