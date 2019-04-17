Юношеская сборная России лишилась главного тренера

Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт РФС.

"Российский футбольный союз благодарит Андрея Гордеева за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении союза.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Гордеев возглавлял национальную команду U-19 с 1 июня 2017 года.

Под руководством 44-летнего специалиста российские юноши не смогли пробиться в финальную часть Евро-2019.

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