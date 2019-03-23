Юношеская сборная России не смогла пробиться в финальную стадию Евро-2019

В матче элитного раунда Евро-2019 (U-19) сборная России сыграла вничью с Румынией со счётом 0:0.

Россия – Румыния - 0:0

Россия: Шитов, Маслов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Умяров, Черников (Мохбалиев, 43), Янов, Карапузов (Пруцев, 74), Халназаров, Прошляков (Агаларов, 74).

Таким образом, российские юноши потеряли шансы пройти в финальную стадию континентального первенства.

Победителем отборочной группы досрочно стала сборная Ирландии, с которой Россия сыграет 26 марта.

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