Юношеская сборная России под руководством Кержакова проиграла Японии

Юношеская сборная России уступила Японии со счетом 1:2 в матче турнира SportChain Cup.

В первом тайме счет открыл Петров, но во второй половине японцам принесли победу голы Сузуки и Кумасавы.

Напомним, что тренером российской сборной является Александр Кержаков​.

Россия - Япония - 1:2 (1:0)

Голы: Петров, 18 - 1:0, Сузуки, 53 - 1:1, Кумасава, 71 - 1:2

Россия: Ботнарь, Прохин, Никитенков, Р. Литвинов, Мазурин (Кравцов, 65), Петров (Ведерников, 69), М.А. Данилин (Школик, 79), М.Н. Данилин (Карамышев, 65), Вахания, Сухарев (Макаров, 79), Файзуллин (Елеев, 79).

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