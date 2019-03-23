Юношеская сборная России под руководством Кержакова проиграла Японии

Теги россия до 21 годаалександр кержаков

Юношеская сборная России под руководством Кержакова проиграла Японии

Юношеская сборная России уступила Японии со счетом 1:2 в матче турнира SportChain Cup.

В первом тайме счет открыл Петров, но во второй половине японцам принесли победу голы Сузуки и Кумасавы.

Напомним, что тренером российской сборной является Александр Кержаков​.

Россия - Япония - 1:2 (1:0)

Голы: Петров, 18 - 1:0, Сузуки, 53 - 1:1, Кумасава, 71 - 1:2

Россия: Ботнарь, Прохин, Никитенков, Р. Литвинов, Мазурин (Кравцов, 65), Петров (Ведерников, 69), М.А. Данилин (Школик, 79), М.Н. Данилин (Карамышев, 65), Вахания, Сухарев (Макаров, 79), Файзуллин (Елеев, 79).

Не пропустите: Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 марта

Главные новости дня: 22 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов