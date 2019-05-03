Юношеская сборная России представила заявку на Евро-2019
Наставник юношеской сборной России (U-17) Дмитрий Хомуха составил заявку на Чемпионат Европы-2019.
Вратари: Александр Алексеев ("Спартак"), Илья Купцов ("Динамо").
Защитники: Даниил Денисов (СШОР "Зенит"), Вадим Конюхов (ЦСКА), Никита Котин ("Крылья Советов"), Богдан Логачев ("Краснодар"), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба - "Локомотив").
Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин ("Зенит"), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - "Спартак"), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - "Краснодар"), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба - "Локомотив").
Нападающие: Илья Голятов ("Спартак"), Егор Шаповалов (ЦСКА).
Напомним, что состоится с 3 по 19 мая в Ирландии. Соперниками россиян по группе являются Венгрия, Исландия и Португалия.
Читайте также: Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы
-
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
-
Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача
-
Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Эмери прокомментировал победу над "Валенсией"
-
"Монако" определил главную трансферную цель на лето
-
Юношеская сборная России представила заявку на Евро-2019
-
Обамеянг: "После стартового свистка дали знать о себе нервы"
-
Сарри прокомментировал ничью с "Айнтрахтом"
-
Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт
-
Три клуба АПЛ поборются за Рабьо
-
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы
-
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы
-
Обамеянг может перебраться в Италию
-
Моуринью высказался о результате первого матча между "Барселоной" и "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
-
"Шальке" определился с новым тренером
-
Аллегри: "Месси является хорошим стимулом для Роналду"
-
Моуринью оценил игру Суареса в матче с "Ливерпулем"
-
Вертонген избежал сотрясения мозга
-
Будущее Хамеса в "Баварии" зависит от Ковача
-
"Арсенал" и "Валенсия" назвали стартовые составы на матч Лиги Европы
-
Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"