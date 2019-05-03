Юношеская сборная России представила заявку на Евро-2019

Наставник юношеской сборной России (U-17) Дмитрий Хомуха составил заявку на Чемпионат Европы-2019.

Вратари: Александр Алексеев ("Спартак"), Илья Купцов ("Динамо").

Защитники: Даниил Денисов (СШОР "Зенит"), Вадим Конюхов (ЦСКА), Никита Котин ("Крылья Советов"), Богдан Логачев ("Краснодар"), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба - "Локомотив").

Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин ("Зенит"), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - "Спартак"), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - "Краснодар"), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба - "Локомотив").

Нападающие: Илья Голятов ("Спартак"), Егор Шаповалов (ЦСКА).

Напомним, что состоится с 3 по 19 мая в Ирландии. Соперниками россиян по группе являются Венгрия, Исландия и Португалия.

Читайте также: Молодежная команда ЦСКА стала чемпионом России. | http://soccernews.ru