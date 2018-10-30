Юношеская сборная России проиграла Дании в матче отбора Евро-2019

Юношеская сборная России в матче первого отборочного раунда Евро-2019 (U17) потерпела поражение от Дании.

После этого матча Россия заняла второе место в группе, но сумела пробиться в элитный раунд отбора, жеребьевка которого пройдет 6 декабря в Ньоне.

Дания – Россия – 1:0 (0:0)

Гол: Соренсен, 74.

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