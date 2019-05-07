Юношеская сборная России проиграла Португалии в отборе Евро-2019

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Юношеская сборная России проиграла Португалии в отборе Евро-2019

В матче 2-го тура отборочного турнира юношеского чемпионата Европы-2019 сборная Португалии обыграла национальную команду России со счетом 2:1.

Команды выступают в группе С. Португалия поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Россия осталась на последнем месте, потерпев два поражения в двух матчах.

Португалия U17 - Россия U17 - 2:1 (1:0)

Голы: Баталья, 16 - 1:0, Соуза, 50 - 2:0, Щетинин, 68 (с пенальти) - 2:1

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