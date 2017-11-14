Юношеская сборная России уступила Греции и не сумела пробиться на Евро-2018

В матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 юношеская сборная России проиграла Греции.

Из-за этой неудачи россияне финишировали на третьем месте в группе и не сумели пробиться во второй этап отбора.

Греция - Россия - 2:1 (1:1)

Голы: Тикнизян, 21 - 0:1, Сиампанис, 45 (с пенальти) - 1:1, Эммануилидис, 77 - 2:1

Положение команд: Румыния - 9 очков, Греция - 6, Россия - 3, Гибралтар - 0.

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