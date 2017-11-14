Юношеская сборная России уступила Греции и не сумела пробиться на Евро-2018
В матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 юношеская сборная России проиграла Греции.
Из-за этой неудачи россияне финишировали на третьем месте в группе и не сумели пробиться во второй этап отбора.
Греция - Россия - 2:1 (1:1)
Голы: Тикнизян, 21 - 0:1, Сиампанис, 45 (с пенальти) - 1:1, Эммануилидис, 77 - 2:1
Положение команд: Румыния - 9 очков, Греция - 6, Россия - 3, Гибралтар - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1