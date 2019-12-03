Юношеская сборная России узнала своих соперников по Элитному раунду Евро-2020

Теги россия

Юношеская сборная России узнала своих соперников по Элитному раунду Евро-2020

Сегодня, 3 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка Элитного раунда юношеского Евро-2020.

Сборная России также узнала своих соперников - им предстоит сыграть с Францией, Шотландией и Грузией.

Матчи данной стадии пройдут во Франции в период с 25 по 31 марта 2020 года.

Группа 1. Австрия, Уэльс, Германия, Сербия.  

Группа 2. Испания, Бельгия, Болгария, Северная Македония.

Группа 3. Грузия, Шотландия, Франция, Россия.

Группа 4. Англия, Украина, Дания, Латвия.

Группа 5. Италия, Норвегия, Исландия, Словения.

Группа 6.  Португалия, Турция, Хорватия, Словакия.

Группа 7. Нидерланды, Чехия, Швейцария, Финляндия.

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