Юношеский чемпионат Европы-2018: определились полуфиналисты
Завершились матчи третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы-2018 (U-19) и по их итогам определились полуфиналисты.
Группа А.
Италия - Норвегия - 1:1 (0:0)
Голы: Халанд, 62 (с пенальти) - 0:1, Кин, 83 - 1:1
Португалия - Финляндия - 3:0 (2:0)
Голы: Жота, 20 - 1:0, Гомес, 33 - 2:0, Джу, 90+4 - 3:0
Положение команд: Италия - 7, Португалия - 6, Норвегия - 4, Финляндия - 0.
Группа В.
Украина - Турция - 1:0 (1:0)
Гол: Булеца, 8 - 1:0
Англия - Франция - 0:5 (0:2)
Голы: Алиу, 28 - 0:1, Маулида, 41 - 0:2, Алиу, 56 - 0:3, Гуйри, 63 - 0:4, Гуйри, 69 - 0:5
Положение команд: Украина - 7, Франция - 6, Англия - 4, Турция - 0.
В полуфиналах сыграют:
Италия - Франция
Украина - Португалия
Матчи состоятся 26 июля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1