Юношеский чемпионат Европы-2018: определились полуфиналисты

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Юношеский чемпионат Европы-2018: определились полуфиналисты

Завершились матчи третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы-2018 (U-19) и по их итогам определились полуфиналисты.

Группа А.

Италия - Норвегия - 1:1 (0:0)

Голы: Халанд, 62 (с пенальти) - 0:1, Кин, 83 - 1:1

Португалия - Финляндия - 3:0 (2:0)

Голы: Жота, 20 - 1:0, Гомес, 33 - 2:0, Джу, 90+4 - 3:0

Положение команд: Италия - 7, Португалия - 6, Норвегия - 4, Финляндия - 0.

Группа В.

Украина - Турция - 1:0 (1:0)

Гол: Булеца, 8 - 1:0

Англия - Франция - 0:5 (0:2)

Голы: Алиу, 28 - 0:1, Маулида, 41 - 0:2, Алиу, 56 - 0:3, Гуйри, 63 - 0:4, Гуйри, 69 - 0:5

Положение команд: Украина - 7, Франция - 6, Англия - 4, Турция - 0.

В полуфиналах сыграют:

Италия - Франция

Украина - Португалия

Матчи состоятся 26 июля.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Албания 3 3
4 Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс 3 6
2 Англия 3 5
3 Словакия 3 4
4 Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия 3 7
2 Польша 3 7
3 Северная Ирландия 3 3
4 Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия 3 7
2 Испания 3 6
3 Турция 3 3
4 Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия 3 6
2 Бельгия 3 6
3 Ирландия 3 4
4 Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия 3 5
2 Исландия 3 5
3 Португалия 3 3
4 Австрия 3 1
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