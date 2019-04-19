Юноши "Краснодара" стали чемпионами России

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Юноши "Краснодара" стали чемпионами России
Футболисты "Краснодара" 2004 года рождения завоевали чемпионский титул.

Краснодарский клуб выиграл все шесть матчей турнира.

В группового этапе "быки" переиграли "Спартак" (2:1), разгромили курский "Авангард" (8:0) и академию имени Коноплева (4:1). В плей-офф "Краснождар" выиграл у СШОР "Зенит" (3:1) и московского "Локомотива" (1:0). В решающем поединке краснодарцы обыграла "Чертаново" (1:0).

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
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