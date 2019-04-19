Юноши "Краснодара" стали чемпионами России



Футболисты "Краснодара" 2004 года рождения завоевали чемпионский титул.

Краснодарский клуб выиграл все шесть матчей турнира.

В группового этапе "быки" переиграли "Спартак" (2:1), разгромили курский "Авангард" (8:0) и академию имени Коноплева (4:1). В плей-офф "Краснождар" выиграл у СШОР "Зенит" (3:1) и московского "Локомотива" (1:0). В решающем поединке краснодарцы обыграла "Чертаново" (1:0).

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