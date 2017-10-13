Юнузович решил прекратить выступления за сборную Австрии

Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович объявил об уходе из сборной Австрии, сообщает официальный твиттер бременского клуба.

30-летний футболист защищал цвета своей национальной команды с 2006 года, сыграл 55 матчей и забил 7 голов.

Напомним, что сборная Австрии не сумела завоевать путёвку в финальный турнир ЧМ-2018.

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