Юнузович решил прекратить выступления за сборную Австрии
Полузащитник "Вердера" Златко Юнузович объявил об уходе из сборной Австрии, сообщает официальный твиттер бременского клуба.
30-летний футболист защищал цвета своей национальной команды с 2006 года, сыграл 55 матчей и забил 7 голов.
Напомним, что сборная Австрии не сумела завоевать путёвку в финальный турнир ЧМ-2018.
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|7
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