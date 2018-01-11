Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступать

Британское издание Mirror опубликовало видео с интервью с юным Кевином Де Брюйне - нынешним ведущим полузащитником "Манчестер Сити". В нем будущая звезда рассказала, за какой клуб из Премьер-Лиги он хотел бы выступать.

Так, Де Брюйне заявил: "Моя любимая команда - "Ливерпуль", а мой любимый игрок - Майкл Оуэн. Я хотел бы играть за этот клуб".

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