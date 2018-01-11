Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступать

Теги кевин де брюйнеманчестер ситиливерпульмайкл оуэн

Юный Де Брюйне рассказал, за какой из клубов АПЛ он хотел бы выступатьБританское издание Mirror опубликовало видео с интервью с юным Кевином Де Брюйне - нынешним ведущим полузащитником "Манчестер Сити". В нем будущая звезда рассказала, за какой клуб из Премьер-Лиги он хотел бы выступать.

Так, Де Брюйне заявил: "Моя любимая команда - "Ливерпуль", а мой любимый игрок - Майкл Оуэн. Я хотел бы играть за этот клуб".

Напомним, Туре метит на трофейный покер. | soccernews.ru

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