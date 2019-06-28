Юный фанат "МЮ": "Все игроки нашей команды - мусор"

1 Теги манчестер юнайтед

Юный фанат "МЮ": "Все игроки нашей команды - мусор"

Юный болельщик "Манчестер Юнайтед" подверг критике игроков манкунианцев.

"Моя любимая команда - "Манчестер Юнайтед". Кто в команде мой любимый футболист? Никто. Они все - мусор", - приводит слова фаната ITV News.

В минувшем сезоне "МЮ" финишировал на шестом месте в чемпионате Англии. В Лиге Чемпионов клуб дошел до четвертьфинала, в котором проиграл "Барселоне" (0:1, 0:3).

В сезоне-2019/20 "дьяволы" стартуют домашним матчем с "Челси", который состоится 11 августа.

Не пропустите: Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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