Юный фанат получил травму лица, пытаясь получить автограф Салаха

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Юный фанат получил травму лица, пытаясь получить автограф Салаха

11-летний болельщик "Ливерпуля" Луи Фаулер, возможно, получил перелом носа при попытке получить автограф египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, cообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мальчик и его брат Исаак бежали за машиной форварда. Луи не заметил фонарный столб и врезался в него головой. Салах увидел, что случилось с ребенком, остановил машину и пошел к детям.  Несмотря на произошедшее, братья Фаулеры получили фотографии с Салахом.

27-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 72 гола и отдал 30 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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