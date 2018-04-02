Юный форвард "Бенфики" мечтает перейти в ПСЖ

Форвард "Бенфики" Умар Эмболо заявил, что мечтает перебраться в ПСЖ, где выступает его кумир.

"Я всегда слежу за игрой Ди Марии, он мой кумир. Мои напарники прозвали меня также, из-за того, что подражаю стилю его игры. Я очень уважаю его, и хочу быть похожим на него футболистом. Мне становится лестно, когда другие говорят мне о том, что я похож на Ди Марию" - приводит слова Эмболо A Bola.

Контракт 16-летнего Эмболо с "Бенфикой" рассчитан до лета 2019 года.

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