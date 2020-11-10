Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением

Форвард молодежного состава "Спортинга" Бруну Тавареш попал в больницу с огнестрельным ранением, утверждает The Sun.

По данным источника, 18-летний футболист находился в своей машине, когда один из присутствующих стар размахивать заряженным пистолетом, который случайно сработал. Пуля попала футболисту в грудь.

Полиция на данный момент розыскивает владельца пистолета.

Клуб, возможно, наложит санкции на игрока.

А еще: "Барселона" интересуется пятью свободными агентами| http://soccernews.ru