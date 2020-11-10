Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением
Форвард молодежного состава "Спортинга" Бруну Тавареш попал в больницу с огнестрельным ранением, утверждает The Sun.
По данным источника, 18-летний футболист находился в своей машине, когда один из присутствующих стар размахивать заряженным пистолетом, который случайно сработал. Пуля попала футболисту в грудь.
Полиция на данный момент розыскивает владельца пистолета.
Клуб, возможно, наложит санкции на игрока.
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|Витория Гимарайнш
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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|28
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