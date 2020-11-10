Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением

Теги спортинг лиссабон

Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением

Форвард молодежного состава "Спортинга" Бруну Тавареш попал в больницу с огнестрельным ранением, утверждает The Sun.

По данным источника, 18-летний футболист находился в своей машине, когда один из присутствующих стар размахивать заряженным пистолетом, который случайно сработал. Пуля попала футболисту в грудь.

Полиция на данный момент розыскивает владельца пистолета.

Клуб, возможно, наложит санкции на игрока.

А еще: "Барселона" интересуется пятью свободными агентами| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов