Юный талант из "Боруссии" Дортмунд пропустит концовку сезона

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Юный талант из "Боруссии" Дортмунд пропустит концовку сезонаФото: Твиттер @BVB 
Форвард "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко из-за травмы будет вынужден пропустить остаток текущего сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Повреждение связок стопы 16-летний немец получил в ходе тренировки молодежной сборной Германии. Теперь молодого футболиста ждет длительное восстановление.

В сезоне 2020/2021 Мукоко выходил на поле в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил три мяча. Кроме того, выступая за юношескую команду, он в 3 играх забил 10 голов.

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