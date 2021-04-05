Юный талант из "Боруссии" Дортмунд пропустит концовку сезона

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Форвард "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко из-за травмы будет вынужден пропустить остаток текущего сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Повреждение связок стопы 16-летний немец получил в ходе тренировки молодежной сборной Германии. Теперь молодого футболиста ждет длительное восстановление.

В сезоне 2020/2021 Мукоко выходил на поле в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил три мяча. Кроме того, выступая за юношескую команду, он в 3 играх забил 10 голов.