Юный защитник "Осасуны" перебрался в "Барселону"

Защитник "Осасуны" Икер Сан Висенте перешел в "Барселону".

Как сообщает Marca, 16-летний футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Висенте будет выступать за "Барселону" U-19.

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