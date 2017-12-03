Юный защитник "Осасуны" перебрался в "Барселону"

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Юный защитник "Осасуны" перебрался в "Барселону"

Защитник "Осасуны" Икер Сан Висенте перешел в "Барселону".

Как сообщает Marca, 16-летний футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Висенте будет выступать за "Барселону" U-19.

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