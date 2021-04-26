Юпп Хайнкес назвал лучшую полузащиту в истории футбола

1 Теги юпп хайнкесхавиандрес иньестасерхио бускетсбарселона

Юпп Хайнкес назвал лучшую полузащиту в истории футболаФото: Твиттер @FCBayernEN 
Экс-наставник "Баварии" и "Реала" Юпп Хайнкес назвал, по его мнению, лучшую среднюю линию в футболе за всю историю.

"Хави – справа, Иньеста – слева, Бускетс – в опорной зоне. Это лучшая полузащита в истории футбола. И Хави был головой, душой команды. Он вырос в удивительного игрока, у которого было все, что нужно, чтобы считаться отличным футболистом. Он имел большой авторитет на поле и за его пределами.

В нашем виде спорта важны личность, авторитет, характер. У Хави было все это. Испанец - один из лучших футболистов всех времен. Кроме того, он очень самокритичный, очень скромный игрок. При всем своем футбольном величии, он никогда не выставлял его напоказ. Это всегда производило на меня огромное впечатление.

Хави не только руководил игрой. Он успокаивал ее и делал это быстро. И он вел за собой Месси, помог ему сформироваться", – приводит слова Хайнкеса Sport Bild.

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Комментарии

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lesnovsky

Да, скромность - удел Великих... Без нее не стать таковым....

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