Юра Мовсисян завершил карьеру

Известный армянский нападающий Юра Мовсисян решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

Футболист более двух лет находился без клуба после ухода из "Чикаго Файр".

После официального завершения карьеры Мовсисян займёт пост посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Форвард наиболее известен по выступлениям за "Краснодар" и московский "Спартак" в период с 2011 по 2016 год.

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