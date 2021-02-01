Юра Мовсисян завершил карьеру
Известный армянский нападающий Юра Мовсисян решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.
Футболист более двух лет находился без клуба после ухода из "Чикаго Файр".
После официального завершения карьеры Мовсисян займёт пост посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.
Форвард наиболее известен по выступлениям за "Краснодар" и московский "Спартак" в период с 2011 по 2016 год.
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