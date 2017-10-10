Юран: "Допускаю, что сборная Украины специально проиграла матч хорватам"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер, Сергей Юран высказался о непопадании сборной Украины на Чемпионат Мира 2018-го года.

"Со спортивной точки зрения - это потеря. Украинский футбол - довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на Чемпионат Мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой - хорошо.

К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", - цитирует Юрана чемпионат.com.

Напомним, Созин остался доволен невыходом украинцев на ЧМ. | soccernews.ru