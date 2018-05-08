Юран: "Дзюба нужен сборной"

Известный в прошлом футболист Сергей Юран высказался об отсутствии форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы, который вторую часть текущего сезона проводит в тульском "Арсенале", в сборной России.

"Стоит ли вызывать Дзюбу в сборную? Кокорин получил серьезную травму, а рассчитывать на одного Смолова или еще кого-то тяжеловато. Дзюба ушел играть в аренду и все доказывает своим отношением, желанием, забивает мячи. У нас нет другого такого форварда таранного типа. Матчи могут быть разные. Иногда нужно продавить соперника, цепляться за мячи. На мой взгляд, Дзюба нужен нашей сборной. Черчесову надо убрать какие-то амбиции и отодвинуть обиды ради результата и болельщиков. Это Чемпионат Мира, который проходит у нас дома. Нужно сесть и по-мужски поговорить", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Дзюба будет включен в расширенный состав сборной России для участия в ЧМ. | soccernews.ru