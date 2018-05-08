Юран: "Дзюба нужен сборной"
Известный в прошлом футболист Сергей Юран высказался об отсутствии форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы, который вторую часть текущего сезона проводит в тульском "Арсенале", в сборной России.
"Стоит ли вызывать Дзюбу в сборную? Кокорин получил серьезную травму, а рассчитывать на одного Смолова или еще кого-то тяжеловато. Дзюба ушел играть в аренду и все доказывает своим отношением, желанием, забивает мячи. У нас нет другого такого форварда таранного типа. Матчи могут быть разные. Иногда нужно продавить соперника, цепляться за мячи. На мой взгляд, Дзюба нужен нашей сборной. Черчесову надо убрать какие-то амбиции и отодвинуть обиды ради результата и болельщиков. Это Чемпионат Мира, который проходит у нас дома. Нужно сесть и по-мужски поговорить", - цитирует бывшего футболиста СЭ.
Напомним, Дзюба будет включен в расширенный состав сборной России для участия в ЧМ. | soccernews.ru
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|0
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|0
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|0
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|М
|О
|1
|Иран
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|0
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|Испания
|0
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|М
|О
|1
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|0
|0
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|М
|О
|1
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|0
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|Южная Корея
|0
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|3
|Мексика
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|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
|0
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|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
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|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
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|Польша
|0
|0
|4
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