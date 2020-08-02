Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"

Экс-тренер "Химок" Сергей Юран намерен обратиться в УЕФА касательно своего увольнения из подмосковного клуба.

"Это выглядит как рейдерство. Потому что нужно было делать все быстро. Быстро уволить одних, так же быстро назначить других. Это мне напоминает 90-е.

Они наплевали на все спортивные законы. По регламенту, сначала необходимо уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. У меня двойное гражданство - российское и португальское. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Со мной связываются многие европейские журналисты. Это резонанс. Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Вчера даже Юрий Павлович Семин звонил. Заявил, что у него была схожая ситуация в "Локомотиве". Сказал бороться до конца.

Мы подадим иск о нарушении спортивного закона. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу. Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера", - заявил Юран.

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